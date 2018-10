27-10-2018 20:09

Hélder Bruno traz Nuno Guerreiro ao Teatro-Cine de Gouveia

O compositor e pianista Hélder Bruno atua sábado (21h30) no Teatro-Cine de Gouveia num concerto em que será acompanhado por Nuno Guerreiro

O espetáculo integra a programação comemorativa dos 75 anos da sala da “cidade-jardim”. Além dos vários recitais realizados no país, Hélder Bruno lançou, em março deste ano, o álbum “A Presença Serena e Terna”, que conta com a participação especial de Nuno Guerreiro, Mafalda Umbelino Camilo, Marito Marques e o Blossom Quartet (Feodor Kolpashnikov, Maria Kagan, Tunde Hadady e Rogério Monteiro). O espetáculo contempla ainda um conjunto de fotografias projetadas e exclusivas de Lieve Tobback.