27-10-2018 14:07

Paisagens Interiores é tema de festival de fotografia

A Câmara de Manteigas organiza no fim de semana o V Festival de Fotografia de Paisagem - Imaginature 2018, com a temática “Paisagens Interiores”, para promover e valorizar o património paisagístico local.

As principais novidades desta edição são um passeio fotográfico, um debate sobre “Um Outro Olhar: A Mulher na Fotografia de Paisagem” e a distinção do Fotógrafo de Paisagem do Ano. «Em pleno outono, esta é a época certa para os amantes da fotografia e da natureza visitarem a região da Serra da Estrela, pintada de dourado», refere a autarquia em comunicado. Está prevista a presença de 12 oradores, incluindo dois espanhóis, e muitos fotógrafos amadores e profissionais. O programa do Imaginature inclui exposições de fotografia, “masterclasses”, palestras, um concurso de fotografia e a demonstração de equipamento, entre outras atividades. O festival acolhe ainda um concurso de fotografia nacional de natureza, que este ano celebra 32 anos, e que contou com mais de uma centena e meia de participantes. Segundo a fonte, o concurso irá reconhecer os fotógrafos que se destacaram nos temas “Manteigas: Vale por Natureza”, “Paisagens Interiores” e “Paisagens Naturais de Portugal”, e atribuir a distinção de Fotógrafo de Paisagem do Ano.