26-10-2018 18:41

Mulher de 70 anos morre em acidente de trator em Vila Novinha (Trancoso

Uma mulher de 70 anos morreu tarde em Vila Novinha, anexa da freguesia de Rio de Mel (Trancoso), na sequência de um acidente com o trator agrícola que conduzia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu às 16h05, num caminho rural daquela localidade.

«O trator capotou e a senhora ficou debaixo dele», adiantou a mesma fonte. O óbito foi confirmado no local por elementos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Guarda. Estiveram na zona do acidente dez homens e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, da GNR e da VMER.