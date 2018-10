26-10-2018 10:48

Serviços mínimos na ULS da Guarda e Secundária da Sé fechada por causa da greve da administração pública

A greve da administração pública convocada para esta sexta-feira está a afetar os serviços da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que está a funcionar com os serviços mínimos garantidos, segundo dados da Frente Comum.

Os trabalhadores dos serviços públicos exigem aumentos salariais e a paralisação está a levar ao encerramento de escolas, serviços municipais e pode comprometer o funcionamento de tribunais e finanças. Na Guarda, os alunos da Escola Secundária da Sé já foram mandados para casa.

Inicialmente a greve foi convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (ligada à CGTP) para pressionar o Governo a incluir no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) a verba necessária para aumentar os trabalhadores da função pública, cujos salários estão congelados desde 2009.

Contudo, após a última ronda negocial no Ministério das Finanças, em meados de outubro, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, ambos filiados na UGT, anunciaram que também iriam emitir pré-avisos de greve para o mesmo dia, tendo em conta a falta de propostas do Governo.