25-10-2018 17:54

CDS questiona Ministra da Saúde sobre alegados ajustes diretos e conflitos de interesses na gestão da ULS da Guarda

Os deputados do CDS João Rebelo e Isabel Galriça Neto pediram explicações à Ministra da Saúde sobre eventuais conflitos de interesses na gestão da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Na pergunta enviada dirigida à tutela, os deputados do CDS querem saber «se a Ministra da Saúde confirma que a ULS da Guarda tem vindo, nos últimos anos, a adquirir material cirúrgico por ajustes diretos não cumprindo, assim, o Código dos Contratos Públicos». Os centrista querem ainda ver respondida a questão «se existem conflitos de interesse entre médicos responsáveis pela aquisição desse material cirúrgico e as empresas fornecedoras» e se «o Conselho de Administração da ULS da Guarda tem vindo, desde 2017, a tentar combater esta situação, nomeadamente através da criação de uma Área de Gestão Integrada de Anestesia e Blocos Operatórios e da contratação de uma jurista».

Os deputados do CDS querem ainda saber que justificação apresenta a Ministra «para todas estas notícias e acusações e que medidas vai tomar, de imediato, para resolver todo este problema e assegurar que na ULS da Guarda, como em todas as unidades do SNS, a aquisição de materiais é feita no estrito cumprimento da legislação em vigor».