25-10-2018 16:52

Câmara da Guarda amplia canil municipal

A Câmara da Guarda vai remodelar e ampliar as instalações do canil municipal, agora denominado Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais, para aumentar a capacidade e melhorar as condições de acolhimento nos Galegos.

Segundo Álvaro Amaro, a intervenção está estimada em 100 mil euros. «Espero que durante o ano de 2019 a candidatura a apoios financeiros seja aprovada. Temos 100 mil euros no orçamento para fazer estas obras e queremos que sejam iniciadas quanto mais depressa possível», afirmou o presidente da Câmara no final de uma sessão realizada segunda-feira no canil. Na ocasião foram assinados protocolos de colaboração entre a autarquia e quatro clínicas médicas veterinárias para a esterilização de cães e gatos de companhia, no âmbito da lei que proíbe o abate de animais. José Manuel Nunes, veterinário municipal, adiantou que as atuais instalações têm lotação para alojar 30 cães e 15 gatos e que após a requalificação terão capacidade «para o dobro».

Serão construídas mais 24 celas, uma área individualizada para o gatil e uma ala para alojamento de animais exóticos, acrescentou o responsável. O investimento contempla ainda a criação de uma sala educativa para receber crianças e idosos que visitem o equipamento e uma área de recreio coletivo onde os animais poderão ser soltos. Na segunda-feira o município lançou também a campanha de sensibilização intitulada “Passeie o seu cão, mas não deixe nada no chão”.