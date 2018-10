25-10-2018 11:11

Antigo matadouro da Guarda é nova alternativa para Comando Distrital da PSP

O antigo matadouro é a mais recente alternativa para acolher as instalações do Comando Distrital e esquadra da PSP da Guarda.

A localização foi anunciada por Álvaro Amaro nas cerimónias dos 134 anos daquela força policial na cidade, realizadas na segunda-feira. O autarca adiantou que está em conversações com o Ministério da Administração Interna e que a Câmara está disponível para ceder espaço a custo zero «desde que o Estado se comprometa e financie uma construção de raiz». Contudo, o edil acrescentou que a autarquia mantém-se disponível para encontrar outras soluções «conjunturais ou de longo prazo». Por sua vez, o superintendente Salvado Lopes, comandante do Comando Distrital, considerou que o espaço do antigo matadouro, à entrada do Bairro da Luz, oferece «boas condições de geo-localização para concentrar todos os meios da PSP da Guarda». Na sua intervenção, o responsável alertou também a tutela para a carência de efetivos no Comando guardense, tendo afirmado que é neste momento aquele que «menos recursos humanos tem a nível nacional». Presente na sessão, o Diretor Nacional Adjunto da PSP, José de Oliveira, disse que a Guarda vai ter sete novos elementos já em novembro.