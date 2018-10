24-10-2018 17:40

“Enfermeiro do Ano” está no CHUCB

António Fonseca, enfermeiro chefe do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), foi considerado o “Enfermeiro do Ano” pela Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros.

A atribuição do título a António Fonseca deve-se à «paixão que nutre, não só pela Enfermagem, mas também pelo futebol, sendo que desde 2003, é um dos enfermeiros da Federação Portuguesa de Futebol, acompanhando a Seleção AA e sub-21 de Futsal», justificou a Ordem em comunicado. O prémio foi atribuído na primeira edição da Gala dos Enfermeiro, um evento que a Secção Regional do Centro pretendeu ser «o princípio de uma tradição e de um marco”, não só para os recém-licenciados em Enfermagem, mas também para os enfermeiros já no ativo».