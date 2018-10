24-10-2018 16:20

Realizadores internacionais filmam nas Aldeias Históricas

As Aldeias Históricas de Portugal foram o destino escolhido para filmar por quatro das seis equipas de realizadores internacionais que participam na competição do ART&TUR. O Festival Internacional de Cinema de Turismo está a decorrer em Leiria até sábado.

O evento, que já vai na 11ª edição, atrai cerca de uma centena de produtores e realizadores, que apresentam os melhores filmes de turismo. Este ano o festival tem também a concurso filmes promocionais realizados nas Aldeias Históricas no ART&TUR Factory, que convida jovens realizadores de todo o mundo a filmar e promover o património do Centro de Portugal.

Belmonte, Monsanto, Piódão e Sortelha foram os destinos eleitos por criadores da África do Sul, Brasil, Índia, Japão, Paquistão e Estados Unidos da América. As equipas só tiveram três dias para filmar, entre sábado e segunda-feira, e mais dois para editar e concluir os filmes, que devem ter entre dois a três minutos de duração.

Os resultados serão apresentados ao público e, ao júri do festival, esta quinta-feira. O vencedor da ART&TUR Factory será anunciado no dia seguinte, na gala de entrega dos prémios.