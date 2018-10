24-10-2018 15:15

Beiras e Serra da Estrela congratula-se com abandono de extração de urânio

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) congratulou-se hoje com o anúncio da decisão do abandono do projeto de uma mina de urânio junto da fronteira com Espanha.

O Governo espanhol confirmou na segunda-feira o abandono do projeto da mina de urânio em Alameda de Gardón, na região de Salamanca, a cerca de dez quilómetros da fronteira com Portugal, explicando que a empresa promotora não tinha apresentado a documentação necessária para poder avançar com o projeto.

O presidente da CIM-BSE, Carlos Filipe Camelo, que também é presidente da Câmara Municipal de Seia, disse hoje à agência Lusa que o projeto mineiro preocupava aquela entidade pela proximidade aos municípios de Almeida e de Figueira de Castelo Rodrigo. «Era uma preocupação que tínhamos desde algum tempo a esta parte e sem dúvida nenhuma que rejubilamos com aquilo que possa ser essa tomada de posição do Governo espanhol», declarou.