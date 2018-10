22-10-2018 18:28

Câmara da Guarda aprova orçamento de 51,4 milhões de euros para 2019

A Câmara da Guarda aprovou hoje, com os votos contra do PS, o orçamento municipal para 2019, no valor de 51,4 milhões de euros. São mais 6,1 milhões de euros relativamente ao deste ano.

Álvaro Amaro justificou que o orçamento é «rigoroso nas opções e ambicioso nas ações», dando «continuidade às opções que foram assumidas e que consideramos estruturais para o desenvolvimento do concelho».

O presidente do município acrescentou que o orçamento contempla, «tal como em anos anteriores, as opções que têm subjacente os interesses e necessidades legítimas e que são prioritárias na resolução dos problemas da população».

Eduardo Brito e Pedro Fonseca, ambos do PS, votaram contra por a maioria PSD apresentar um documento que «parece mais um cheque em branco». «Este não é o nosso orçamento», disse mesmo Eduardo Brito, na sessão camarária realizada esta tarde. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.