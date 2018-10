22-10-2018 16:32

CHUCB promove Semana do Bebé

A partir de hoje, e até dia 28, vai decorrer a 12ª edição da Semana do Bebé do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB).

Será uma semana de atividades subordinadas ao mote “Deitar cedo, brincar e comer, dá saúde e faz crescer!”, um tópico que visa a construção de uma reflexão multidisciplinar e estruturada, em torno dos fatores promotores da saúde mental, física e emocional das crianças e famílias. O programa vai acontecer na Covilhã, Fundão e Belmonte, em escolas e espaços públicos e destaca-se a realização de um “showcooking” dedicado aos pequenos-almoços saudáveis, na próxima segunda-feira, no hipermercado Continente da Covilhã, numa organização conjunta do CHUCB e da Escola Profissional do Fundão. Já no dia 26 de outubro (sexta-feira), o auditório do Hospital Pêro da Covilhã vai receber o seminário científico da Semana do Bebé, onde serão abordados diversos temas como a “Perturbação do Espectro do Autismo e Peculiaridades Alimentares”, “Fantasmas nos Ecrãs – Medos e Perturbações do Sono na era Digital”, “Perturbações do sono na infância – Quando o sono não espreita à porta” e uma mesa redonda dedicada ao trabalho em Rede desenvolvido na área da Pedopsiquiatria do CHUCB e Cuidados de Saúde Primários da Cova da Beira. O seminário é destinado ao público em geral, tem entrada gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em www.chcbeira.pt.

A Semana do Bebé do CHUCB é uma iniciativa anual desta instituição de saúde que desde 2007 procura chamar a atenção de toda a comunidade para os baixos índices de natalidade em Portugal, com particular ênfase nas regiões do interior.