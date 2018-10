21-10-2018 21:48

Aguiar da Beira mantém-se na liderança do Distrital da Guarda

O Aguiar da Beira continua líder do Distrital da Iª Divião da AF Guarda após vencer 3-2 em Almeida ao Estrela local.

Nos outros jogos da quarta jornada, o Figueirense recebeu e derrotou o Soito por 3-0 e o Gouveia ganhou em casa ao S. Romão pela margem mínima. Na Guarda, o Vila Cortês derrotou o Celoricense por 1-0 e o Trancoso cilindrou o Vilar Formoso por 6-0.

A partida entre o Sabugal e o Vilanovenses terminou empatada a zero e o encontro Fornos de Algodres-Manteigas foi adiado para 11 de novembro.