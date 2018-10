21-10-2018 13:43

PSP mostra meios no 134º aniversário do Comando Distrital da Guarda

A PSP iniciou ontem as comemorações do 134º aniversário do Comando Distrital da Guarda com uma exposição de meios na Praça Velha.

A mostra pode ser visitada entre as 10 e as 18 horas de segunda-feira, dia em que terá lugar a habitual sessão solene após a cerimónia do hastear da bandeira (9 horas) e de uma missa na Igreja da Misericórdia.

A sessão solene está agendada para as 11h15 no salão nobre do Comando, no antigo do antigo Governo Civil. À tarde, com início às 14h30, haverá uma demonstração de atividades da Equipa Cinotécnica da Unidade Especial da PSP.