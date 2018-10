20-10-2018 12:25

Circuito de Escalada de Dificuldade passa pela Guarda

O pavilhão municipal de São Miguel, na Guarda, recebe este fim de semana uma prova de escalada de dificuldade, promovida pelo Clube de Montanhismo local em parceria com a autarquia.

A competição integra o Circuito de Escalada de Dificuldade 2018 da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME). Hoje decorrem as provas dos mais jovens e no domingo será a vez dos juniores e seniores escalarem. Haverá prémios para os primeiros três classificados de cada escalão e medalhas para os três melhores classificados de cada escalão filiados na FPME.