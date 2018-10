20-10-2018 11:40

Covilhã celebra hoje 148 anos de elevação a cidade

Celebra-se este sábado o Dia da Cidade da Covilhã com exposições e um passeio urbano de bicicleta para as famílias.

No dia em que a Covilhã comemora 148 anos de elevação a cidade há uma sessão solene da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho durante a qual serão distinguidos com a medalha de prata de mérito municipal Carina Franco, antiga diretora do agrupamento de escolas “A Lã e a Neve”; a António Santos Pereira, docente universitário e atual diretor do Museu de Lanifícios da UBI; ao antigo operário Manuel Romano; ao empresário Carlos Geraldes; a Arménio Baltasar, presidente do Conselho de Administração da fundação Anita Pina Calado, no Teixoso; e a José Alfredo Costa, presidente do Centro de Convívio e Apoio à Terceira Idade do Tortosendo. A título póstumo, vai também ser homenageado o médico Carlos Elias.

A exposição “Antigo Teatro Municipal” será inaugurada às 12h30, no antigo Museu de Arte e Cultura, e na Praça do Município vai estar patente durante o fim-de-semana uma exposição de viaturas dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.

No domingo, às 10 horas, realiza-se o primeiro Bike Family Passeio Urbano e à tarde serão homenageados os melhores alunos do ano letivo passado. Também integrado nas comemorações do Dia da Cidade, no dia 27 de outubro, será inaugurado o Monumento ao Tortosendense e serão realizadas homenagens póstumas a José Ribeiro e João Carlos Quelhas Calado.