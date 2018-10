19-10-2018 17:35

Diogo Infante encena comédia negra esta noite no TMG

O teatro está de regresso ao TMG esta sexta-feira (21h30) com a peça “O Deus da Carnificina”. Trata-se de uma tragédia cómica da dramaturga francesa Yasmina Reza encenada por Diogo Infante, atual diretor do Teatro da Trindade, que também interpreta com Isabel Salema, Jorge Mourato e Patrícia Tavares.

O espetáculo foi estreado em março naquela sala Lisboeta e está em itinerância pelo país. A ação centra-se numa disputa física entre dois miúdos de 11 que os pais tentam resolver num encontro acertado para apurar responsabilidades e sobretudo defender os seus filhos, custe o que custar.

«O que acontece na realidade é a queda progressiva das máscaras a que nos obrigamos no ato social e um estalar do verniz, que deixa a nu a natureza violenta dos relacionamentos humanos», refere a produção a propósito de “O Deus da Carnificina”.

A peça pode ser perturbadora por o público facilmente identificar comportamentos como «demasiadamente familiares», já que a hipocrisia é o tema central desta encenação, que explora vários registos de comédia negra como o sarcasmo, a ironia e o cinismo.

Tudo para por a nu que «a natureza humana e toda a sua evolução social, intelectual e psicológica se desmorona quando impulsos primários e básicos são despoletados por uma discussão parental».