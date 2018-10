19-10-2018 16:42

Três detidos na fronteira de Vilar Formoso com armas e identificação falsa

A GNR de Vilar Formoso, através do seu Núcleo de Investigação Criminal e do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira, deteve hoje três homens, com idades entre os 25 e 72 anos, na fronteira pelo crime de posse de armas proibidas e entrada e permanência ilegal em território nacional.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos foram abordados numa ação de fiscalização rodoviária durante a qual os militares apreenderam três aerossóis de defesa, uma faca "borboleta" e documentos de identificação falsos.

«Um dos indivíduos, detido por entrada e permanência ilegal em território nacional, possuía documentação italianos falsos», acrescenta a GNR. Os detidos estão a ser presentes no Tribunal Judicial de Almeida.