19-10-2018 16:16

Documentário sobre legado oral cristão-novo filmado em Valdujo

Um documentário sobre o legado oral judaico e cristão-novo na localidade de Valdujo foi apresentado no domingo pela autarquia de Trancoso.

Intitulado “Heranças Sefarditas em Trancoso – Ser Judeu”, o vídeo foi gravado naquela aldeia na Páscoa de 2017 e vai integrar os conteúdos do Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso, na sede do concelho. Com este trabalho, a edilidade pretendeu recolher «reminiscências de um passado longínquo que chegaram até aos nossos dias de várias formas e meios». O documentário foi estreado na sede da Junta de Freguesia de Valdujo e o município destaca «a mensagem de tolerância e paz que pretende ter neste espaço ecuménico de reparação histórica e de respeito por todos, nas suas diferenças».