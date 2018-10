19-10-2018 12:19

Aldeias Históricas promove cimeira internacional de turismo inédita

A associação Aldeias Históricas de Portugal promove a “International Summit: Cultural Sustainable Destinations without Borders” nos dias 15, 16 e 17 de novembro.

O encontro vai decorrer na catedral de Idanha-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova. Trata-se de uma cimeira inédita nos seus objetivos, pois destina-se a definir o conceito de “Destino Turístico Alternativo” e sensibilizar para a necessidade de haver uma política comum direcionada para os destinos turísticos alternativos. Esta iniciativa vai decorrer numa altura em que a rede das Aldeias Históricas de Portugal está prestes a ser o primeiro território do planeta a receber a certificação “Biosphere Destination”. «É uma cimeira de particular importância para o setor do turismo e, em particular, para os muitos “destinos turísticos alternativos”, sejam nacionais ou internacionais», refere a associação.