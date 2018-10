19-10-2018 11:00

Iniciativa "Manteigas a Voar" novamente adiada devido ao mau tempo

O Município de Manteigas acaba de anunciar que as previsões meteorológicas para este fim-de-semana levam novamente o Clube Vertical a adiar a atividade "Manteigas a Voar", de iniciação ao parapente, para os dias 27 e 28 de outubro (com datas alternativas a 3 e 4 de novembro).

A autarquia pede aos interessados que confirmem a sua disponibilidade para esses fins-de-semana, através do novo formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD2tHO5UybAw8noZ4k2FbK4WiADKqUIMB853lLFgshZUCq1w/viewform?fbclid=IwAR0iTyfKjUj09kgJonJVQPIqU3j86UT306_RtmZW0PqJgY-CT_-83qzE6dg