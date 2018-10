18-10-2018 17:01

2.300 inscritos para experimentar esqui e snowboard no “Ski 4 All”

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) vai permitir a 1.900 crianças de escolas e a 400 pessoas com deficiência praticarem esqui e snowboard durante um dia, no âmbito do programa “Ski 4 All”.

As vagas da quinta edição da iniciativa, cujas aulas decorrem na estância da Torre e no SkiParque, pista artificial em Manteigas, esgotaram em apenas onze horas, disse Pedro Flávio, vice-presidente da FDIP, na apresentação do programa na semana passada, na Covilhã.

Este ano participam instituições e crianças dos primeiro ao terceiro ciclos de escolas dos distritos de Castelo Branco, Braga, Lisboa, Coimbra, Porto, Viseu, Guarda, Bragança, Setúbal, Portalegre, Aveiro, Leiria, Santarém, Vila Real e Faro.

Das 2.300 vagas foram reservadas 900 para alunos da Covilhã, por estarem associadas à atividade desde o início e por os estabelecimentos de ensino do concelho onde a FDIP está sediada «estarem muito atentas a este projeto e estarem com vontade de participar».

O “Ski 4 All” começou anteontem e prolonga-se até 13 de junho.