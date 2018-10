18-10-2018 12:11

Dois suspeitos de tráfico de droga em prisão preventiva

A GNR de Gouveia deteve um homem e uma mulher na Gafanha da Nazaré (Aveiro) por tráfico de estupefacientes.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos, com 51 e 37 anos, foram detidos na terça-feira na sequência de uma investigação por tráfico de droga que decorria há dez meses.

Foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido apreendido um veículo, centenas de sacos herméticos utilizados no acondicionamento do estupefaciente, 11 barras de ferro transformadas em arma de agressão, uma moca, um punhal, quatro munições de diversos calibres, três telemóveis, um computador e 330 euros em numerário.

Presentes ao Tribunal de Seia na quarta-feira, os detidos, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, ficaram em prisão preventiva.