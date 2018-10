18-10-2018 11:28

Fórum de empreendedorismo e inovação na Guarda

O “Quiosque do Empresário” promove hoje e amanhã a 2ª edição do E-Inovação-Fórum de empreendedorismo e inovação da Guarda.

O programa inclui, esta quinta-feira, um périplo por várias empresas da região, para conhecer «excelentes casos de inovação e empreendedorismo».

Na sexta-feira, a partir das 9h30, no auditório do Instituto Politécnico da Guarda, será realizado o fórum que contará com a participação de Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, e de Ana Maria Evans, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, entre outros.

A iniciativa tem a colaboração da Câmara Municipal da Guarda, do Instituto Politécnico da Guarda e de parceiros do “Quiosque do Empresário”.