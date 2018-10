17-10-2018 18:08

Jorge Vaz Gomes apresenta "Mapa-Esquisito" esta noite no TMG

O realizador guardense Jorge Vaz Gomes apresenta esta noite, no TMG (21h30), a curta-metragem "Mapa-Esquisto".

«A família de Jorge Vaz Gomes emigrou para França nos anos 60, mas pouco depois a sua mãe foi obrigada a voltar. Talvez por essa razão se mudaram de casa oito vezes e fugiram sempre que possível para a aldeia, onde a família de França passava férias», adianta o TMG.

É através das imagens destes sonhos e locais da infância que o realizador percebe se existe «uma geografia possível, para alguém com uma história que parece não pertencer a lugar nenhum». Jorge Vaz Gomes é natural da Guarda, mas trabalha em Lisboa, e vai estar na sessão para uma conversa final com os espetadores.