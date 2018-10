17-10-2018 16:32

“Contos e trovões, rezas e galináceos” esta noite na associação Calafrio

Depois de ter sido apresentado por todo o país, o espetáculo de narração oral e canções “Contos e trovões, rezas e galináceos” sobe ao palco da associação Calafrio, na antiga escola primária do Rio Diz (Guarda), esta noite (21h30).

O concerto é constituído por contos, cantigas, adivinhas e ditos, num ambiente de permanente interação com o público. O projeto resulta de uma criação coletiva de César Prata (músico e cantor), Suzete Marques (cantora e narradora) e Américo Rodrigues (narrador e ator).

«Este espetáculo traz-nos uma polifonia de vozes, que vão além das vozes que o contam para nos devolver e envolver nas vozes de um imaginário popular e simbólico, que é saber e transmissão coletivas e é, por isso, um espetáculo para todos: netos, filhos, avós, primos e amigos», adianta o Teatro do Calafrio.