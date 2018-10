16-10-2018 12:04

Fórum Internacional sobre gestão do património da Unesco no Museu do Côa

O Museu do Côa, sediado em Vila Nova de Foz Côa, colhe esta terça-feira o fórum internacional "Gestão do Património Mundial da UNESCO em contexto Europeu",que assinala o Ano Europeu do Património Cultural, revelou hoje fonte da iniciativa.

O encontro, que junta gestores de sítios e monumentos também detentores da chancela UNESCO, nacionais internacionais, comemora igualmente o 20º aniversário da classificação da Arte do Côa como Património Mundial da Humanidade.