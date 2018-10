15-10-2018 12:14

Trabalhos de utentes do Bento Menni em exposição no La Vie Guarda a partir de hoje

O centro comercial La Vie Guarda acolhe, a partir desta segunda-feira, a exposição “Activ’Art”, organizada pela Casa de Saúde Bento Menni.

Segundo a instituição, a mostra procura dar a conhecer alguns trabalhos que têm vindo a ser implementados no âmbito do programa de atividades terapêuticas “Projetar’te”.

Estas ações têm como objetivos «a promoção do “empowerment”, a autodeterminação e bem-estar e a capacitação da pessoa com experiência em doença mental, nomeadamente ao nível da manutenção e estimulação cognitiva, motora, comunicacional e funcional».

A criação dos trabalhos patentes recorreu às técnicas “Schimmelart” e “Mosaikón” como «meio terapêutico efetivo, que promove a saúde psíquica e a qualidade de vida, de forma criativa e dinâmica», acrescenta a Casa de Saúde Bento Menni. A exposição está patente até dia 28.