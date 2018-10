14-10-2018 11:35

Mau tempo provoca queda de árvores

O furacão Leslie provocou, no distrito da Guarda, a queda de «inúmeras» árvores, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

O vento forte provocou quedas de árvores e de ramos para vias rodoviárias em vários concelhos do distrito da Guarda, mas «sem causarem outros danos», referiu a mesma fonte.

Segundo o CDOS da Guarda, foram registadas ocorrências nos concelhos de Gouveia, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Seia, Sabugal e Trancoso. O vento também provocou a queda de um painel publicitário na cidade da Guarda, indicou.

O furacão Leslie está a atingir o território continental desde sábado ao inicio da noite como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira. De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04:00 de hoje