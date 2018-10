13-10-2018 20:35

74 filmes em competição no festival CineEco, que começa hoje em Seia

O CineEco 2018 começa este sábado em Seia com 74 filmes, longas e curtas-metragens, repartidos pelas diversas secções competitivas.

A 24ª edição do Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela tem como temática os quatro elementos da Natureza (água, terra, fogo e ar) e termina dia 20. «Em toda a programação e nos filmes selecionados está inerente a ideia de um equilíbrio dos elementos da natureza, que é fundamental para a preservação e crescimento sustentável do planeta em que vivemos agora e no futuro», adianta a organização, a cargo do município de Seia.

Na sessão de abertura (21h30) será exibido um dos grandes filmes ambientalistas do ano: “Mentiras Verdes”, de Werner Boote (Áustria), que fez parte da Seleção Oficial do Festival Internacional de Cinema de Berlim deste ano. Este ano, além dos galardões habituais, haverá dois prémios especiais para filmes sobre a temática da água e o combate aos lixos marinhos.

O CineEco inclui ainda “Conversas sobre Ambiente e Cinema”, sessões matinais para os mais novos e a realização, no sábado, do Iº Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente. Já na segunda-feira será evocado o trágico incêndio do ano passado nas encostas da Serra da Estrela. O festival decorre na Casa Municipal da Cultura e no Centro de Interpretação da Serra da Estrela.