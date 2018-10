13-10-2018 16:25

Município da Covilhã homenageou a equipa de Futsal da APPACDM

A Câmara Municipal da Covilhã homenageou ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) da Covilhã que, em representação do Special Olympics Portugal, na modalidade de futsal, conquistou a Medalha de Ouro nos JOCS SPECIAL OLYMPICS 2018, realizados em Andorra la Vella e La Seu d’Urgell.

Durante a cerimónia, o Presidente da Direção da AAPACDM da Covilhã, António Marques, destacou o sucesso da jornada desportiva internacional e a ação da APPACDM da Covilhã em promover a participação dos seus jovens em iniciativas que contribuem para a sua superação e reforço do bem-estar físico, psicológico e social. «Participar é sempre uma vitória e ganhar por vezes acontece», sublinhou. O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, enfatizou o sentimento de orgulho, em nome de todos os Covilhanenses, pela Medalha de Ouro conquistada naquele que é considerado um dos mais relevantes eventos desportivos internacionais para atletas com deficiência intelectual e também o papel da APPACDM da Covilhã em tornar a cidade cada vez mais inclusiva e solidária.