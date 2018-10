13-10-2018 16:05

«Fórum Nacional da Coesão Territorial» na Guarda

Está a deccorer, ao longo desta tarde, o «Fórum Nacional da Coesão Territorial», na Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda (Avenida da Igreja, Guarda). Trata-se de uma iniciativa da Juventude Socialista, que é o culminar do Roteiro com o mesmo nome, no qual a JS «tem procurado, através do conhecimento das realidades e do debate alargado, estabelecer um conjunto de propostas políticas que deem resposta às assimetrias regionais e às disparidades existentes entre os vários territórios do país» refere a organização.