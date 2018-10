13-10-2018 15:50

Sporting da Covilhã tem novo treinador

Filó (Filipe Rocha) é o novo treinador do Sporting da Covilhã. O técnico de 46 anos é natural de Espinho e vai orientar os serranos juntamente com dois adjuntos.

Filó começou a época no comando da equipa de sub 23 do Aves, mas esta manhã já orientou o treino da formação covilhanense.

A estreia no comando técnico do Sporting da Covilhã vai acontecer no próximo dia 21 de Outubro diante do Limianos em partida a contar para a terceira eliminatória da taça de Portugal.