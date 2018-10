12-10-2018 18:07

Kayzer Ballet estreia “The Avenue” na Covilhã

“The Avenue” é o título do novo espetáculo da Kayzer Ballet, a Companhia de Dança da Covilhã. A estreia está marcada para esta sexta-feira (21h30) no auditório das sessões solenes da Universidade da Beira Interior.

Trata-se de uma nova criação de Ricardo Runa, coreógrafo residente e diretor da companhia, que faz um «retrato contemporâneo de uma Avenida, por onde passeiam pessoas, cada uma com a sua personalidade, cada uma com os seus desejos, sonhos e emoções».

Com momentos de muito boa disposição, a peça pretende transportar para o palco cenas do quotidiano e «um mundo fictício e ao mesmo tempo tão real», adianta a companhia. O espetáculo repete no sábado, à mesma hora.

A Kayzer Ballet foi fundada em 2014 e já passou pelos maiores palcos nacionais, envolvendo desde a sua criação mais de trinta bailarinos de todo o mundo. Nesta nova temporada a companhia conta com um novo elenco composto por bailarinos oriundos da Finlândia, Ucrânia, Japão, Itália, Holanda, Suécia e Portugal.