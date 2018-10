12-10-2018 16:51

Iniciativa "Manteigas a Voar" adiada devido à falta de condições climatéricas

Está adiada a oportunidade de voar num parapente na zona de Vale de Amoreira e Sameiro, no concelho de Manteigas.

A autarquia e o Clube de Voo Livre Vertical tinham previsto proporcionar a qualquer pessoa, com ou sem experiência, uma iniciação em voos de bilugar, mas as previsões meteorológicas para o fim-de-semana «não permitirão que se reúnam as condições de segurança necessárias para voar em parapente, especialmente em bilugar», anunciou o município.

Assim, o "Manteigas a Voar" fica adiado para o fim-de-semana de 20 e 21 de outubro. A iniciativa será orientada e dinamizada por pilotos devidamente acreditados pela Federação Portuguesa de Voo Livre (e segurados para o efeito, incluindo o passageiro).

Os únicos requisitos para participar nesta aventura são não ter medo das alturas e usar vestuário adequado, uma vez que os parapentes poderão atingir altitudes superiores à da descolagem e que o vento será uma constante ao longo de todo o voo, adiantam os promotores. As inscrições podem ser feitas no site www.clubevertical.org .