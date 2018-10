12-10-2018 16:10

Paranormal é tema do festival Gardunha Fest, no Fundão

O paranormal é o tema do Gardunha Fest, o festival de curtas-metragens que tem lugar na Moagem a partir de hoje, numa organização do Histérico - Associação de Artes e apoio do município do Fundão.

Segundo os promotores, até domingo, este evento multifacetado tem na Serra da Gardunha o seu motivo e inspiração contando com espaços para debate, exposição, troca de ideias, música, exibição cinéfila e um passeio temático guiado.

Na primeira noite será projetada a longa metragem “A Floresta das Almas Perdidas”, de José Pedro Lopes, numa sessão que será seguida de uma conversa com o realizador. O dia de sábado é dedicado à exibição de 27 curtas-metragens e no domingo de manhã realiza-se um passeio pedestre e fotográfico guiado em Castelo Novo.

À tarde, o festival prossegue com uma sessão musical com José Bonifácio na Moagem, antes da exibição dos filmes vencedores e da entrega de prémios.