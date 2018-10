12-10-2018 10:03

Festival do desporto começa hoje em Celorico da Beira

O município de Celorico da Beira organiza, a partir de hoje, a terceira edição do “Celorico Sports Fest”.

Segundo a autarquia, está prevista a participação, entre outros, de Lenine Cunha (o homem mais medalhado do mundo em provas internacionais de atletismo), Steve Boedt (instrutor de zumba canadiano), Ricardo Rodrigues (instrutor internacional de salsa), Rui Mimoso (campeão nacional de “slackline”), Diogo Calado (campeão europeu de muay-thai), Maria Lobo (campeã nacional de muay-thai), David Rodrigues (vencedor da Taça de Portugal 2018 de ciclismo) e João Rodrigues (enduro BTT).

O evento inclui ainda atividades de desporto adaptado, ioga, aulas de academia e formações creditadas pela Gnosies. A organização vai também contar com a presença de uma figura de destaque do Judo e com alguns jogadores de andebol do FC Porto e da seleção nacional que participou no último Europeu de juniores, em agosto passado. Entre eles está Alfredo Torres, natural da Guarda.

Esta participação acontece em parceria com a Associação de Andebol da Guarda e consistirá numa atividade para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico do concelho na tarde de sexta-feira, a partir das 15 horas, no pavilhão gimnodesportivo local.