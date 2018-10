11-10-2018 17:54

David Rodrigues é 22º no ranking da Associação de Ciclistas Profissionais

David Rodrigues (RP-Boavista) ocupa o 22º lugar do ranking da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais (APCP), que premeia a regularidade ao longo da época velocipédica nacional.

Este ano, o guardense venceu a Taça de Portugal de ciclismo, foi 14º na Volta a Portugal, a sua melhor classificação de sempre na prova, e venceu a última etapa do Grande Prémio ABIMOTA, tendo averbado 213 pontos. O melhor ciclista do ano foi Joni Brandão (Sporting-Tavira), que já anunciou a mudança para a Efapel na próxima temporada, com 1.177 pontos.

O segundo classificado, em grande medida devido ao desempenho na Volta a Portugal, foi o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), com 955 pontos. Seguiu-se Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista), com 878. Coletivamente, venceu a equipa do Sporting-Tavira.