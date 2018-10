11-10-2018 17:12

Floresta e água em destaque na Feira das Tecnologias para a Energia no Sabugal

A terceira edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia começa esta quinta-feira no Sabugal sob o tema da floresta e da água, numa organização da autarquia.

O certame direcionado para profissionais decorre até sábado no pavilhão multiusos da cidade, situado na zona industrial, e destina-se a promover e valorizar o setor das energias renováveis, da eficiência energética e dos serviços energéticos. Estão presentes mais de uma centena de expositores, segundo a organização. A ENERTECH acontece «num território de baixa densidade do interior do país, fronteiriço, onde a floresta assume particular relevância», uma vez que o concelho «possui a maior mancha de carvalho negral do país que importa gerir, preservar e defender», adianta o município em comunicado. Com este evento, a edilidade pretende potenciar o setor energético que é «especialmente importante» no Sabugal, onde se procura explorar as oportunidades de negócio geradas por fontes naturais, como o vento, a água, a biomassa florestal.

Com inauguração marcada para as 17 horas de hoje, a feira inclui conferências temáticas, demonstrações de equipamentos, “workshops” de sensibilização ambiental, divulgação científica e encontros bilaterais. Amanhã (14h30) falar-se-á sobre “Floresta e energia”, a propósito da importância do aproveitamento e da valorização económica da biomassa florestal, como forma de prevenção estrutural de defesa contra incêndios rurais. A conferência agendada para sábado é subordinada ao tema “Eficiência energética na construção”. Durante os três dias da ENERTECH também decorrerá a segunda mostra de atividades económicas do Sabugal reservada aos produtos e artesanato local. A atividade é organizada em parceria com a Associação Empresarial local, a ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, os Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco e a Universidade da Beira Interior.