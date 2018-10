11-10-2018 13:02

Belmonte agenda protesto contra encerramento dos CTT

Está marcada para a próxima segunda-feira, pelas 17h30, uma Ação Pública de protesto em frente à Estação dos CTT Belmonte. Esta é uma iniciativa do Movimento dos Serviços Públicos do Concelho de Belmonte, na sequência do anúncio público do encerramento dos serviços no concelho.