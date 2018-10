11-10-2018 11:35

AMCB procura jovens empreendedores

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) e a comunidade de Trabalho BIN SAL têm aberto o processo de seleção de 10 jovens empreendedores para o desenvolvimento de projetos de iniciativas empresariais no espaço BIN-SAL, e de caracter transfronteiriço.

A iniciativa decorre no âmbito do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo” e abrange o a província de Salamanca e os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso. Os jovens selecionados vão receber formação e acompanhamento especializado por parte dos associados do projeto, tais como a Fundación General de la Universidad de Salamanca e o Instituto Politécnico da Guarda. O projeto tem a duração de nove meses e todos os selecionados terão uma bolsa mensal de 800 euros. Os candidatos poderão fazer a sua inscrição na sede da AMCB, em Belmonte. O processo de seleção terá em conta, o curriculum vitae, a memória descritiva do projeto, a formação complementar e uma entrevista pessoal.