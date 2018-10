10-10-2018 17:21

Câmara da Mêda vai recuperar habitações degradadas

A Câmara Municipal de Mêda anunciou hoje que tem a decorrer as candidaturas para apoio à recuperação de habitações degradadas de agregados familiares que apresentem situações de carência socioeconómica.

As candidaturas estão abertas até ao dia 07 de novembro e devem ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal.

A entrega das candidaturas deve ser efetuada junto da Divisão Educativa e Sociocultural do Município de Mêda.