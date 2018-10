10-10-2018 15:23

Sp. Covilhã defronta Limianos para a Taça da Portugal

A Cidade do Futebol recebeu, esta quarta-feira, o sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que contou com 64 clubes, incluindo os da Iª Liga, que entraram na prova diretamente nesta fase.

O Sp. Covilhã, único sobrevivente da região, viaja até Ponte de Lima para defrontar o Limianos, formação do Campeonato de Portugal. Os jogos serão disputados a 21 de outubro.

Entretanto, o treinador dos serranos Dito está de saída e o clube já está a trabalhar na contratação do seu substituto.

O técnico de 56 anos chegou ao Sp. Covilhã no início da época, mas ainda conseguiu qualquer vitória em casa, o que coloca a formação serrana no penúltimo lugar da IIª Liga, tendo sido também afastada da Taça da Liga.