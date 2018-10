09-10-2018 11:50

GNR organiza tertúlia sobre "Segurança de pessoas especialmente vulneráveis" no TMG

O Comando Territorial da GNR da Guarda organiza esta noite

(21 horas) uma sessão integrada no ciclo de tertúlias "Serões na Guarda", sobre o tema da "Segurança de pessoas especialmente vulneráveis".

A sessão tem entrada livre e decorre no café-concerto tendo como oradores D. Manuel Felício, Bispo da Guarda; Rosa Afonso, professora da UBI, e o tenente-coronel Rogério Copeto, da GNR.