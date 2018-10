08-10-2018 16:32

Pedro Renca assinala Dia Mundial da Saúde Mental com viagem de bicicleta até à Guarda

Pedro Renca, enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, assinala na quarta-feira o Dia Mundial da Saúde Mental ligando Coimbra à Guarda em bicicleta.

O guardense trabalha atualmente no Hospital Sobral Cid, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), e decidiu realizar a “Mentalbike Tour – Sorrir para uma melhor saúde mental” para «demonstrar metaforicamente a necessidade e a importância de um trabalho articulado». Pedro Renca adianta que o objetivo da iniciativa é sensibilizar a «comunidade para a necessidade da procura do equilíbrio na sua saúde em geral, mais especificamente em relação à promoção da sua saúde mental e das estratégias para encontrar o seu equilíbrio».

A atividade, que é aberta à participação de todos os interessados, tem também fins solidários, pois por cada quilómetro percorrido «será doado um euro para a ajuda do plano terapêutico de reabilitação de um pequeno príncipe chamado Dinis (https://www.facebook.com/principezinhocomnomederei/)», acrescenta Pedro Renca.