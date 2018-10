08-10-2018 15:30

Ciclo “Contradizer” evoca obra de Muyassar Kurdi

A obra da artista norte americana Muyassar Kurdi vai ser revisitada em mais uma sessão do ciclo “Contradizer”, agendada para segunda-feira na Guarda numa organização da Associação Calafrio.

A atividade vai decorrer na sede da coletividade, na antiga escola primária do Rio Diz, a partir das 21h30. Os promotores adiantam que o trabalho da artista de Chicago, que reside atualmente em Nova Iorque, «coloca em simultâneo na mesma performance o seu trabalho sonoro, coreográfico e filmico, fruto de um percurso que a tem levado aos estudos da voz com Meredith Monk, da dança Butô com Tadashi Endo e às colaborações com músicos como Laraaji e Ben Lamar Gay».

Atualmente a sua pesquisa foca-se na integração de instrumentos eletrónicos DIY e escultura nas suas performances de voz e dança, estimulando uma infinidade de emoções no público através de ruídos violentos, cantos ritualísticos e movimentos meditativos.