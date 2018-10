08-10-2018 11:36

Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela corre-se em abril

O Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela volta a integrar o calendário da União Ciclista Internacional (UCI) em 2019.

A principal prova velocipédica da região vai decorrer de 12 a 14 de abril e mantém a classe 2.1. Com o mesmo estatuto, a Volta a Portugal correr-se-á entre 31 de julho e 11 de agosto, passando também pela Beira Interior. O calendário internacional da UCI foi aprovado na semana passada em Innsbruck (Áustria) e contempla sete corridas portuguesas de estrada e um total de 30 dias de competição.

A época de ciclismo internacional em terras lusas começa com a Volta ao Algarve, prova de classe 2.HC, de 20 e 24 de fevereiro. Em março haverá duas provas UCI em Portugal, a Clássica da Arrábida, de classe 1.2, no dia 17, e a Volta ao Alentejo, corrida 2.2, entre 20 e 24.