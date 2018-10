07-10-2018 21:57

Figueirense volta a golear no Distrital da Guarda

O Figueirense goleou esta tarde o São Romão por 6-2 na segunda jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Por sua vez, o Gouveia venceu o dérbi do concelho serrano ao derrotar em casa o Vilanovenses por 2-0. Já o Manteigas foi vencer 2-0 ao Sabugal e o Vila Cortês recebeu e derrotou o Vilar Formoso por 5-0.

Nos restantes jogos, Trancoso e Fornos de Algodres empataram a uma bola, o Estrela Almeida venceu o Celoricense por 2-1 e o Aguiar da Beira ganhou 1-0 na receção ao Soito.