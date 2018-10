07-10-2018 21:15

David Barbeira (PSD) eleito presidente da Junta do Marmeleiro

David Barbeira (PSD) venceu hoje as eleições intercalares para a Junta de Freguesia do Marmeleiro (Guarda).

A lista social-democrata obteve 155 votos contra 122 da lista liderada por Edite Barbeira, do CDS.

De acordo com os resultados, o PSD obteve quatro mandatos na Assembleia de Freguesia e o CDS-PP três.