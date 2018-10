07-10-2018 16:10

Museu do Brinquedo de Seia fecha para manutenção

O Museu do Brinquedo de Seia, vai encerrar ao público esta segunda-feira para manutenção.

Aberto desde 2002, o espólio deste equipamento tutelado pelo município senense cresceu «substancialmente, possuindo atualmente cerca de 10 mil brinquedos de várias partes do mundo e de várias épocas da história humana».

Os trabalhos de conservação e limpeza para prevenir o aparecimento de problemas de deteriorações vão decorrer até ao início de novembro. O museu reabrirá no dia 5 desse mês